Отдаю последние баллы( Поставлю лучшее за правильный ответ! помогите!!!!! Обратимая реакция, равновесие которой смещается в одном направлении и при повышении температуры и при повышении давления, - это
Химия
Отдаю последние баллы( Поставлю лучшее за правильный ответ! помогите!!!!! Обратимая реакция, равновесие которой смещается в одном направлении и при повышении температуры и при повышении давления, - это
Ответ(ы):
Гость:
Решение: Динамическое равновесие, которое можно сместить в сторону образуемых веществ при повышенной температуре и давлении - это реакция 3, т.к. это - эндотермическая реакция, и следствие из закона Ле-Шателье таково, что повышенная температура сместит равновесие вправо. По принципу Ле-Шателье можно сказать, что и давление сместит это равновесие вправо. Ответ: 3
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