Сочините стихотворение про маму пожалуйстааааааааааааааа! ааааааааа!!!!!
Литература
Сочините стихотворение про маму пожалуйстааааааааааааааа! ааааааааа!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
МАМА! Нет слова нежнее на свете!МАМА! Ты самая близкая мне на планете.Всегда ты поможешь в трудный момент,Поймешь всё и дашь очень ценный совет.А если не так что, то сможешь простить,Тебя обо всем я могу расспросить.Ласковым словом согреешь меня.Мамочка, знай, что люблю я тебя!
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