На какие вопросы отвечает имя прилагательное
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На какие вопросы отвечает имя прилагательное
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Какой, какое, какая, какие?
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