На какие вопросы отвечает имя прилагательное

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На какие вопросы отвечает имя прилагательное
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Автор: Гость
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Гость:
Какой, какое, какая, какие? 
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