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X-(-2,7)=3,8 РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПОМОГИТЕ
Математика
X-(-2,7)=3,8 РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-(-2.7)=3.8 х=3.8+2.7 х=6.5
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