Как дроби РЕШИТЬ ПРОСТО 2/9+5/6+1/18,2/15+1/5+3/10,3/8+5/12+1/24,1/4+3/8+5/16,5/7+3/14+1/21
Математика
Как дроби РЕШИТЬ ПРОСТО 2/9+5/6+1/18,2/15+1/5+3/10,3/8+5/12+1/24,1/4+3/8+5/16,5/7+3/14+1/21
Ответ(ы):
Гость:
2/9+5/6+1/18=4/18+ 15/18+ 1/18=20/18=10/9= 1 1/9 2/15+1/5+3/10=20/150+ 30/150+45/150=95/150=19/30 3/8+5/12+1/24= 9/24+ 10/24+ 1/24=20/24=5/6 1/4+3/8+5/16=4/16+6/16+5/16=15/16 5/7+3/14+1/21 =30/42+ 9/42+ 2/42=41/42
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