Задача. Минимальный рост жирафа окапи составляет 1,99м, а максимальный-2,17м. Найдите разницу а росте самого высокого и самого низкого жирафов. Помогите плиз!

Математика

Задача. Минимальный рост жирафа окапи составляет 1,99м, а максимальный-2,17м. Найдите разницу а росте самого высокого и самого низкого жирафов. Помогите плиз!

Автор: Гость