Разложить на множители 47и69

Математика
Разложить на множители 47и69
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
69=23*3,а 47 только с долями
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