Укажите род всех прилагательных На вершине пологого холма

Русский язык
Укажите род всех прилагательных На вершине пологого холма
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прилагательное тут одно - полого- это мужской род 
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