Что отличает науку от искусства

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Наука отличается от искусства: 1.Потому что наука- это знание о реальном мире, полученное опытным путем, а искусство-это отражает реальность, либо создаётся воображением. 2.Потому что наука - это рационализированный разум,а исскуство-это нечто эмпирическое, из сферы чувств, вдохновение. 3. Наука - это знание о реальном мире, полученное опытным путем,а искусство же либо отражает реальность, либо создает свою