Пожалуйста объясните как решать такие примеры: 1/2+0,5; 1/4+0,3; 2/5-0,4; 3/4-0,25; 7/25+0,13; 6/25-0,02
Математика
Пожалуйста объясните как решать такие примеры: 1/2+0,5; 1/4+0,3; 2/5-0,4; 3/4-0,25; 7/25+0,13; 6/25-0,02
Ответ(ы):
Гость:
Чтоб решить пример такие как 1/2+0,5 тебе надо 1/2+ 0, 5 это будет если 1 ноль тогда будет 10 2 100, у нас 1 ноль будет 5/10, привести к сильному знаменнику 1/2 и 5/10 будет 5/10 5/10= 0
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