Как живые организмы приспособлены к перенесению неблагоприятных условий в зимни?? период
Биология
Как живые организмы приспособлены к перенесению неблагоприятных условий в зимни?? период
Ответ(ы):
Гость:
1) у млекопитающих это зимняя линька. или смена шерсти на более теплую и плотную и набирание слоя подкожного жира, собирание запасов на зиму 2) у рыб и земноводных малая жизнедеятельность. мало движений
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