Кроссворд по истории росии по параграфу 10-11 7 класс

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По горизонтали 3. Атаман, возглавивший одно из крупнейших восстаний в России 7. Дворцовые крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать на казённых или частных заводах, т.е. были прикреплены (приписаны) к ним 8. Настоящая фамилия ЛжедмитрияI 10. Родовая знать 15. Форма феодального государства, при которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть 16. Экономическая политика государства, направленная на поддержание отечественного производства путём ограничения ввоза товаров и оказания экономической помощи предпринимателям 17. Собрание-бал с участием женщин в домах российской знати По вертикали 1. Судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, которое в ходе сражения поджигали и пускали по ветру на неприятеля 2. Прозвище Алексея Михайловича Романова 4. Человек, занимающийся рискованным делом в расчете на случайный успех. 5. В монархическом государстве: временное осуществление полномочий главы государства в связи с малолетством или болезнью монарха 6. Экономическая политика, выражавшаяся в активном государственном вмешательстве в хозяйственную жизнь и проявлявшаяся в поддержке купечества, поощрении развития отечественного мануфактурного производства 9. Государственные крестьяне, переданные властями купцам в условное владение для работы на частных предприятиях 11. Как современники называли 17 век? 12. Монархическая форма правления в России, основанная на почти неограниченной власти царя. 13. 1.Польский королевич, претендовавший на российский трон 14. Какая часть Украины была присоединена в 1654 году 16. Основной прямой налог, взимавшийся с мужского населения податных сословий, вне зависимости от возраста 17. Название первой печатной книги на Руси