Помогите пожалуйста!!!! Мы писали изложение и у меня 5/4. Надо сделать работу над оши??ками такую чтоб без сомнения пять поставили. Но, так как я не внимательная, ошибки у меня очень-очень глупые! Надо проверить слово исчез. Я ...
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Помогите пожалуйста!!!! Мы писали изложение и у меня 5/4. Надо сделать работу над оши??ками такую чтоб без сомнения пять поставили. Но, так как я не внимательная, ошибки у меня очень-очень глупые! Надо проверить слово исчез. Я его по невнимательности написала "изчес"... И объясните ,пожалуйста, почему пишется "изо всех сил", а не "со всех сил" из предложения "Маленький рыболов скорей рванул удочку изо всех сил." Даю 90 баллов!!!! Заранее спасибо!!! Вы мне жизнь спасёте! И оценку за четверть!!!
Ответ(ы):
Гость:
ИЗО - вариант предлога "из", который употребляется: 1) перед словами, начинающимися с двух или более согласных, из которых первой является "р" или "л", например: изо рта, изо льда; 2) перед словами "весь", "всякий", например: изо всех сил; 3) в отдельных выражениях, например: изо дня в день. А к слову исчез можно подобрать проверочное слово- исчеЗнет например)
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