Яхта плывёт против течения реки со скоростью 8,6км/ч. Собственная скорость яхты 12,4км/ч. Найдите скорость течения реки и скорость яхты по течения

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Яхта плывёт против течения реки со скоростью 8,6км/ч. Собственная скорость яхты 12,4км/ч. Найдите скорость течения реки и скорость яхты по течения

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