Яхта плывёт против течения реки со скоростью 8,6км/ч. Собственная скорость яхты 12,4км/ч. Найдите скорость течения реки и скорость яхты по течения
Математика
Яхта плывёт против течения реки со скоростью 8,6км/ч. Собственная скорость яхты 12,4км/ч. Найдите скорость течения реки и скорость яхты по течения
Ответ(ы):
Гость:
33,4 км/час по течению
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