Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов. Если грузовая и легковая машины одновременно отправятся из этих городов навстречу друг другу, то они встретится через 12 часов. За сколько часов расстояние ...
Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов. Если грузовая и легковая машины одновременно отправятся из этих городов навстречу друг другу, то они встретится через 12 часов. За сколько часов расстояние между городами проезжает легковая машина?
Ответ(ы):
Гость:
1/30 +1/х =1/12 2х+60=5х 5х-2х=60 3х=60 х=60/3 х=20 Ответ: за 20 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1) Прочитайте текст. Устно определите падеж существительных. Наступили первые ос??нние заморо...ки. С ни...корослых КУСТОВ начинает и...чезать ба...
Русский язык
Українська мова