Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов. Если грузовая и легковая машины одновременно отправятся из этих городов навстречу друг другу, то они встретится через 12 часов. За сколько часов расстояние ...

Математика
Грузовая машина проезжает расстояние между двумя городами за 30 часов. Если грузовая и легковая машины одновременно отправятся из этих городов навстречу друг другу, то они встретится через 12 часов. За сколько часов расстояние между городами проезжает легковая машина?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/30 +1/х =1/12 2х+60=5х 5х-2х=60 3х=60 х=60/3 х=20   Ответ: за 20 часов
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