Відредагуйте словосполучення . По вині водія, пішов по справах, піти за хлібом, план по проведенню, зошит по географії, автобус по замовленню, працює по вихідних, по технічним причинам, прийти за журналом, великий по обсягу, з...

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Відредагуйте словосполучення . По вині водія, пішов по справах, піти за хлібом, план по проведенню, зошит по географії, автобус по замовленню, працює по вихідних, по технічним причинам, прийти за журналом, великий по обсягу, зустрілися по приїзді.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через водія, пішов у справах, піти по хліб, план проведення, зошит з географії, автобус на замовлення, працює у вихідні, через технічні причини, прийти по журнал, великий за обсягом, зустрілися після приїзду.
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