Відредагуйте словосполучення . По вині водія, пішов по справах, піти за хлібом, план по проведенню, зошит по географії, автобус по замовленню, працює по вихідних, по технічним причинам, прийти за журналом, великий по обсягу, з...

Українська мова

Відредагуйте словосполучення . По вині водія, пішов по справах, піти за хлібом, план по проведенню, зошит по географії, автобус по замовленню, працює по вихідних, по технічним причинам, прийти за журналом, великий по обсягу, зустрілися по приїзді.

Автор: Гость