780-(м*60):6=70 решить уравнение
Математика
780-(м*60):6=70 решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
780-(71*60):6=70 Должно быть правильно
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