Помогите пожалуйста решить. Задача #106. Из 2 кг. муки выходит 3 кг. печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки? Из 1 тонны муки? Только решение пожалуйста.

Математика

Помогите пожалуйста решить. Задача #106. Из 2 кг. муки выходит 3 кг. печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки? Из 1 тонны муки? Только решение пожалуйста.

Автор: Гость