Помогите пожалуйста решить. Задача #106. Из 2 кг. муки выходит 3 кг. печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки? Из 1 тонны муки? Только решение пожалуйста.
Математика
Помогите пожалуйста решить. Задача #106. Из 2 кг. муки выходит 3 кг. печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки? Из 1 тонны муки? Только решение пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
1) (102:2)*3=150(кг)-хлеба выйдет из 1 ц. 2)(1000:2)*3=1500(кг)-хлеба выйдет из 1 т
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