Как решить задачу. два автобуса вышли одновременно с одной стоянки в противоположных направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 405 километров. скорость одного автобуса 65 километров в час. найди скорость другого авт...
Математика
Как решить задачу. два автобуса вышли одновременно с одной стоянки в противоположных направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 405 километров. скорость одного автобуса 65 километров в час. найди скорость другого автобуса.
Ответ(ы):
Гость:
Нужна с разу найтискорость двух
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