Как решить задачу. два автобуса вышли одновременно с одной стоянки в противоположных направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 405 километров. скорость одного автобуса 65 километров в час. найди скорость другого авт...

Математика

Как решить задачу. два автобуса вышли одновременно с одной стоянки в противоположных направлениях. через 3 часа расстояние между ними было 405 километров. скорость одного автобуса 65 километров в час. найди скорость другого автобуса.

Автор: Гость