Попутчик немного потрясь его ручонку и спросил, отчего же она холодная. Почему в этом предложении стоит запятая?
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Попутчик немного потрясь его ручонку и спросил, отчего же она холодная. Почему в этом предложении стоит запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное слово здесь "отчего" по этому перед этим словом стоит запятая, если убрать это слово то получится "попутчик немного потрясь его ручонку и спросил же холодная. я думаю я так объяснила))
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