ПОРАБОТАЙ НАД СВОЕЙ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧЬЮ. ПОДГОТОВЬ УСТНЫЙ РАССКАЗ НА ТЕМУ "ЧТО Я ??НАЮ ОБ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ" . ПЛАН ТЕКСТА СОСТАВЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. (мне нужен только план )

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ПОРАБОТАЙ НАД СВОЕЙ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧЬЮ. ПОДГОТОВЬ УСТНЫЙ РАССКАЗ НА ТЕМУ "ЧТО Я ??НАЮ ОБ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ" . ПЛАН ТЕКСТА СОСТАВЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. (мне нужен только план )

Автор: Гость