Поработайте в парах прочитайте текст народные праздники разделите его на части о??аглавьте каждую из рих

Окружающий мир
Поработайте в парах прочитайте текст народные праздники разделите его на части о??аглавьте каждую из рих
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Автор: Гость
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Гость:
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