Поработайте в парах прочитайте текст народные праздники разделите его на части о??аглавьте каждую из рих
Окружающий мир
Поработайте в парах прочитайте текст народные праздники разделите его на части о??аглавьте каждую из рих
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Гость:
Ты текст напиши сначала ок
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