Решите задачу: Длина прямоугольника равна 15 см. Площадь этого прямоугольника на 54 см2 больше площади квадрата со стороной, равной ширине прямоугольника .Найдите периметр квадрата.
Алгебра
Решите задачу: Длина прямоугольника равна 15 см. Площадь этого прямоугольника на 54 см2 больше площади квадрата со стороной, равной ширине прямоугольника .Найдите периметр квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина прямоугольника = а сторона квадрата =а Sпр = 15*а Sкв = а*а Sпр - Sкв =54 15а - а² -54 =0 решаем квадратное уравнение и получаем: а1 =6 , а2<0 - не удовл.усл.зад. Ркв =4*6 =24 (см)
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