Решите задачу: Длина прямоугольника равна 15 см. Площадь этого прямоугольника на 54 см2 больше площади квадрата со стороной, равной ширине прямоугольника .Найдите периметр квадрата.

Алгебра

Решите задачу: Длина прямоугольника равна 15 см. Площадь этого прямоугольника на 54 см2 больше площади квадрата со стороной, равной ширине прямоугольника .Найдите периметр квадрата.

Автор: Гость