Подготовьте 2 варианта устного выступления перед классом. Какой из типов речи Вам понадобиться в каждом из двух случаев: Повествование, рассуждение, описание? Почему? 1. Расскажите о том, как вы подготовились в одному из дома...

Русский язык

Подготовьте 2 варианта устного выступления перед классом. Какой из типов речи Вам понадобиться в каждом из двух случаев: Повествование, рассуждение, описание? Почему? 1. Расскажите о том, как вы подготовились в одному из домашних сочинений в начале учебного года. 2. Изложите свои мысли о том, как нужно готовиться к домашнему сочинению, чтобы добиваться лучших результатов. Помогите!

Автор: Гость