Подготовьте 2 варианта устного выступления перед классом. Какой из типов речи Вам понадобиться в каждом из двух случаев: Повествование, рассуждение, описание? Почему? 1. Расскажите о том, как вы подготовились в одному из дома...
Русский язык
Подготовьте 2 варианта устного выступления перед классом. Какой из типов речи Вам понадобиться в каждом из двух случаев: Повествование, рассуждение, описание? Почему? 1. Расскажите о том, как вы подготовились в одному из домашних сочинений в начале учебного года. 2. Изложите свои мысли о том, как нужно готовиться к домашнему сочинению, чтобы добиваться лучших результатов. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мама с папой вернулись домой с подарками. Миша выключил свет и лег спать. Машина ехала со скоростью сто км в час. Дети смотрели телевизор и уснули. 2. Если бы ты был хорошим другом, смог бы мне помочь. Я думаю, что надо сохранять теплые отношения в семье, они помогают жить счастливо.Мы считаем, что если бы погода была хорошая, мы смогли бы поехать загород.
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