8,17 x-3,84 x-1,85 x=19,5
Математика
8,17 x-3,84 x-1,85 x=19,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,48х=19,5 х=19,5:2,48 х=7,8629
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