Помогите решить уравнение (72-х):6+25=34
Математика
Помогите решить уравнение (72-х):6+25=34
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72/6-Х/6+25=34 12-Х/6+25=34 37-Х/6=34 37-34=Х/6 3=Х/6 Х=6*3=18 Х=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр четырехугольника равен 8 метров 3 дм. 3 его стороны равны 2дм 4 сантиметров, 5 метров 2 дециметра 7 сантиметров и 1 метр 6 сантиметров .На...
Математика
BC — отрезок, который делит развёрнутый угол DBA на две части. Образуются два разных треугольника ABC и CBD. Нарисуй соответствующий рисунок. ...
Математика
Запиши трёхзначное число ,у которого цифра в разряде сотен меньше цифры в разряде десятков в 5 раз , а цифра в разряде единиц на 2 больше цифры в р...
Физика
Чему равна архимедова сила действующая на алюминиевый брусок объемом 500 см^3 если ??н на половину часть своего объема погружен в нефть