Чему равна архимедова сила действующая на алюминиевый брусок объемом 500 см^3 если ??н на половину часть своего объема погружен в нефть

Физика

Чему равна архимедова сила действующая на алюминиевый брусок объемом 500 см^3 если ??н на половину часть своего объема погружен в нефть

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