Чему равна архимедова сила действующая на алюминиевый брусок объемом 500 см^3 если ??н на половину часть своего объема погружен в нефть
Физика
Чему равна архимедова сила действующая на алюминиевый брусок объемом 500 см^3 если ??н на половину часть своего объема погружен в нефть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fарх=pgV pнефти=730кг/м^3 (плотность в разных источниках разная) g=10м/с^2 V=0,0005м^3 Fарх=0,00025*10*730=1,825Па
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