Сочините продолжение повести ,,В дурном обществе,, как Валек и Ваня выросли
Литература
Сочините продолжение повести ,,В дурном обществе,, как Валек и Ваня выросли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валёк был сыном пан судьи, после смерти его матери отец очень грустил и всё время проводил с маленькой дочкой Соней, потому что в ней были черты матери. Ваня вырос в тёмной пещере, он был сыном Тыбурция, у него была маленькая сестра Маруся которая болела и в конце повести умерла.
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