Перечислите приспособления к полету, хорошо видные во внешнем строении птиц. 4 главных приспособления перечислить надо.

Биология
Перечислите приспособления к полету, хорошо видные во внешнем строении птиц. 4 главных приспособления перечислить надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обтекаемая форма тела, перьевой покров, передние конечности адаптированы(крылья)
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