Перечислите приспособления к полету, хорошо видные во внешнем строении птиц. 4 главных приспособления перечислить надо.

Биология

Перечислите приспособления к полету, хорошо видные во внешнем строении птиц. 4 главных приспособления перечислить надо.

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