В поезде 5 вагонов в каждом одинаковое количество пассажиров на станции из каждог?? вышло по 30 пассажиров после чего во всём поезде осталось столько пассажиров сколько до этого их было в двух вагонах сколько пассажиров ехало в...

Математика
В поезде 5 вагонов в каждом одинаковое количество пассажиров на станции из каждог?? вышло по 30 пассажиров после чего во всём поезде осталось столько пассажиров сколько до этого их было в двух вагонах сколько пассажиров ехало в поезде изначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество человек в вагоне - х 5*х-(30*5)= 2 * х 5х-150=2х 5х-2х=150 3x=150 x=50 - изначально человек в вагоне 50*5=250 пассажиров во всем поезде
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