В поезде 5 вагонов в каждом одинаковое количество пассажиров на станции из каждог?? вышло по 30 пассажиров после чего во всём поезде осталось столько пассажиров сколько до этого их было в двух вагонах сколько пассажиров ехало в...

Математика

В поезде 5 вагонов в каждом одинаковое количество пассажиров на станции из каждог?? вышло по 30 пассажиров после чего во всём поезде осталось столько пассажиров сколько до этого их было в двух вагонах сколько пассажиров ехало в поезде изначально?

Автор: Гость