Вспомни ситкацию из своей жизни,когда ты победил страх.Составь рассказ
Черчение
Вспомни ситкацию из своей жизни,когда ты победил страх.Составь рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды у меня была кошка, её звали (ну имя кошки) . Летом мы с ней гуляли на улице. Когда забыла привязать поводок к кошки , я почувствовала страх. Что она сейчас убежит и потеряется в путях. Но моя кошка не решалась на это . Моя кошка почувствовала жалость ко мне.
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