Вспомни ситкацию из своей жизни,когда ты победил страх.Составь рассказ

Гость: Гость:

Однажды у меня была кошка, её звали (ну имя кошки) . Летом мы с ней гуляли на улице. Когда забыла привязать поводок к кошки , я почувствовала страх. Что она сейчас убежит и потеряется в путях. Но моя кошка не решалась на это . Моя кошка почувствовала жалость ко мне.