У Димы часы отстают на 10 минут, а он думает что они спешат на 5 минут. Посмотрев на с??ои часы, Дима решил, что сейчас полдень. который сейчас час на самом деле?
Математика
У Димы часы отстают на 10 минут, а он думает что они спешат на 5 минут. Посмотрев на с??ои часы, Дима решил, что сейчас полдень. который сейчас час на самом деле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он думает, что сейчас 12:00. А сейчас 11:55
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