У Димы часы отстают на 10 минут, а он думает что они спешат на 5 минут. Посмотрев на с??ои часы, Дима решил, что сейчас полдень. который сейчас час на самом деле?

Математика

У Димы часы отстают на 10 минут, а он думает что они спешат на 5 минут. Посмотрев на с??ои часы, Дима решил, что сейчас полдень. который сейчас час на самом деле?

Автор: Гость