After breakfast he goes to the park перевод

Английский язык
After breakfast he goes to the park перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После завтрака он идет в парк
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