Составить из 25 слов словарный диктант с неопределенными местоимениями

Гость: Гость:

Я ем Я сплю Я пишу Я рисую Я покупаю Я гуляю Я учу Я делаю уроки Я собираю вещи Я стираю Я убираюсь Я стираю пыль Я умываюсь Я нахожусь в школе Я отвечаю Я глажу Я иду Я вижу Я гляжу Я тужу Я ссорюсь Я обижаюсь Я пью сок Я делаю укол То или нет?