Ты-морфемный разбор слова. ( корень,приставка,окончание)
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Ты-морфемный разбор слова. ( корень,приставка,окончание)
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Гость:
Ты - корень Нулевое окончание Приставики тоже нет
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