Масса 3 пакетов с яблоками и 2пакета с апельсинами 15кг 300г сколько весит 1 пакет с яблоками если 1 пакет с апеьсинами тежелее 1 пакета с яблоками на 700г уровнением

Математика

Масса 3 пакетов с яблоками и 2пакета с апельсинами 15кг 300г сколько весит 1 пакет с яблоками если 1 пакет с апеьсинами тежелее 1 пакета с яблоками на 700г уровнением

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