Масса 3 пакетов с яблоками и 2пакета с апельсинами 15кг 300г сколько весит 1 пакет с яблоками если 1 пакет с апеьсинами тежелее 1 пакета с яблоками на 700г уровнением
Математика
Масса 3 пакетов с яблоками и 2пакета с апельсинами 15кг 300г сколько весит 1 пакет с яблоками если 1 пакет с апеьсинами тежелее 1 пакета с яблоками на 700г уровнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15кг300г+700г*2 и он будеи равен 16 кг 700 г чтоб найти массу первого пакета нужно рвзделить на 5 получаем 3 кг 340 г Ответ:3 кг 340 г
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