2уровень Укажите с помощью глаголов на цвет ромашки, васильков, одуванчиков, травы. Составьте с этими глаголами предложения. Разберите предложения по членам.

Русский язык

2уровень Укажите с помощью глаголов на цвет ромашки, васильков, одуванчиков, травы. Составьте с этими глаголами предложения. Разберите предложения по членам.

Автор: Гость