2уровень Укажите с помощью глаголов на цвет ромашки, васильков, одуванчиков, травы. Составьте с этими глаголами предложения. Разберите предложения по членам.

Русский язык
2уровень Укажите с помощью глаголов на цвет ромашки, васильков, одуванчиков, травы. Составьте с этими глаголами предложения. Разберите предложения по членам.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди ржи синели васильки. На полянке белели ромашки. Вдоль дороги желтели одуванчики. Повсюду росли цветы и зеленела трава.
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