2уровень Укажите с помощью глаголов на цвет ромашки, васильков, одуванчиков, травы. Составьте с этими глаголами предложения. Разберите предложения по членам.
Русский язык
2уровень Укажите с помощью глаголов на цвет ромашки, васильков, одуванчиков, травы. Составьте с этими глаголами предложения. Разберите предложения по членам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среди ржи синели васильки. На полянке белели ромашки. Вдоль дороги желтели одуванчики. Повсюду росли цветы и зеленела трава.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Путешествие-путешествовать, сверкание, победа, чёрный, ужан, рисунок, салют, жёлты??, беседа, робота, богатый, оборона. Подберите и запишите рядо...
Математика
Ярослав написал четыре последовательных натуральных числа и вычислил суммы всев??зможных троек написанных чисел.Ни одна из этим сумм не была просты...