Путешествие-путешествовать, сверкание, победа, чёрный, ужан, рисунок, салют, жёлты??, беседа, робота, богатый, оборона. Подберите и запишите рядом с каждым словом однокоренной глагол в неопределённой форме. Вставьте пропущенны...
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Путешествие-путешествовать, сверкание, победа, чёрный, ужан, рисунок, салют, жёлты??, беседа, робота, богатый, оборона. Подберите и запишите рядом с каждым словом однокоренной глагол в неопределённой форме. Вставьте пропущенные буквы. Выделите в глаголах суффиксы.+что делать?,что сделать?,где возможно?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сверкание - сверкать (а), победа - победить (и), чёрный - чернеть (е), ужин - ужинать (а), рисунок - рисовать (а), салют - салютовать (а), жёлтый - желтеть (е), беседа - беседовать (а), работа - работать (а), богатый - богатеть (е), оборона - оборонятся (ят).
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