Путешествие-путешествовать, сверкание, победа, чёрный, ужан, рисунок, салют, жёлты??, беседа, робота, богатый, оборона. Подберите и запишите рядом с каждым словом однокоренной глагол в неопределённой форме. Вставьте пропущенны...

Гость: Гость:

Сверкание - сверкать (а), победа - победить (и), чёрный - чернеть (е), ужин - ужинать (а), рисунок - рисовать (а), салют - салютовать (а), жёлтый - желтеть (е), беседа - беседовать (а), работа - работать (а), богатый - богатеть (е), оборона - оборонятся (ят).