Длина коробки конфет 25 см,ширина 15 см,а высота 3 см.Посчитай,какой длины должна быт?? лента,чтобы завязать коробку(на узел пошло 10 см)
Математика
Длина коробки конфет 25 см,ширина 15 см,а высота 3 см.Посчитай,какой длины должна быт?? лента,чтобы завязать коробку(на узел пошло 10 см)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25+3)*2+(15+3)*2+10=56+36+10=102(см)
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