Пожалуйста! Помогите! Срочно надо! Масса сушеных яблок составляет 25% массы свежих.Сколько сушеных яблок получили из 200кг;360кг;4,5т свежих? Сколько % массы свежих яблок теряется при сушке?(решение и ответ)

Математика

Пожалуйста! Помогите! Срочно надо! Масса сушеных яблок составляет 25% массы свежих.Сколько сушеных яблок получили из 200кг;360кг;4,5т свежих? Сколько % массы свежих яблок теряется при сушке?(решение и ответ)

Автор: Гость