Пожалуйста! Помогите! Срочно надо! Масса сушеных яблок составляет 25% массы свежих.Сколько сушеных яблок получили из 200кг;360кг;4,5т свежих? Сколько % массы свежих яблок теряется при сушке?(решение и ответ)
Математика
Пожалуйста! Помогите! Срочно надо! Масса сушеных яблок составляет 25% массы свежих.Сколько сушеных яблок получили из 200кг;360кг;4,5т свежих? Сколько % массы свежих яблок теряется при сушке?(решение и ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 200*25/100=50 кг 2. 360*25/100= 90кг 3. 4500*25/100=1125 кг 4. 100-25=75% теряется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Напишите пожалуйста решение на все задачи ( нужно найти углы треугольников), буду ??чень благодарна, я сама решила, но хочу сверится, правильно или...