3. Упростите выражение 9,08х – 7,12х+6,2х+1,5 и найдите его значение при х=87.
Математика
3. Упростите выражение 9,08х – 7,12х+6,2х+1,5 и найдите его значение при х=87.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,08х-7,12х+6,2х+1,5=8,16х+1.5 Если х=87, то 8,16*87+1,5=709,92+1,5=711,42
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