Пунктуационный разбор предложения Остановился на поляне где раньше лисята играл??

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Пунктуационный разбор предложения Остановился на поляне где раньше лисята играл??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение сложноподчиненное, состоит из двух частей. Главное предложение отделяется от придаточного с помощью запятой. Она ставится перед где.
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