Решить неравенство: (x-3)^2 ≤ (x-4)^2
Алгебра
Решить неравенство: (x-3)^2 ≤ (x-4)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2-6х+9≤х^2-8х+16 х^2-6х+9-х^2+8х-16≤0 2х-7≤0 2х≤7 х≤3.5 (-∞;3.5]
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