В 3 правильно 3 а 4 4 только решение нужно пож

Алгебра
В 3 правильно 3 а 4 4 только решение нужно пож
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Гость:
Нормас пивас карбас ллалалалаа
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