С какой силой давит атмосфера на крышку ученического стола размером 110 см на 50 см? ??тмосферное давление считайте нормальным. Пожалуйста, с полным решением и с дано Ответ должен получиться 56 кПа Очень нужно,пожалуйста

Физика

С какой силой давит атмосфера на крышку ученического стола размером 110 см на 50 см? ??тмосферное давление считайте нормальным. Пожалуйста, с полным решением и с дано Ответ должен получиться 56 кПа Очень нужно,пожалуйста

Автор: Гость