С какой силой давит атмосфера на крышку ученического стола размером 110 см на 50 см? ??тмосферное давление считайте нормальным. Пожалуйста, с полным решением и с дано Ответ должен получиться 56 кПа Очень нужно,пожалуйста
Физика
С какой силой давит атмосфера на крышку ученического стола размером 110 см на 50 см? ??тмосферное давление считайте нормальным. Пожалуйста, с полным решением и с дано Ответ должен получиться 56 кПа Очень нужно,пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: а=110см б=50см р=101кПа=101000Па Найти: F-? p=F/S F=p*S Ищем площадь: 110*50=5500см²=0,55м² Теперь подставляем: F=101000Па*0,55м²=55550 Н=56кН
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