Has it got big ears или have it got big ears

Английский язык
Has it got big ears или have it got big ears
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Автор: Гость
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Гость:
Has it got big ears Вместе с "it" всегда будет " has"
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