Решите уравнение ㏒2/3 (2x+1) = - 1/3
Алгебра
Решите уравнение ㏒2/3 (2x+1) = - 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
㏒₂/₃ (2x+1) = - 1/3 ㏒₂/₃ (2x+1) = (- 1/3)*㏒₂/₃ (2/3) ㏒₂/₃ (2x+1) = ㏒₂/₃ (2/3)⁻¹/³ 2x + 1 = (2/3) ⁻¹/³ 2x = ∛(3/2) - 1 x = (∛(3/2) - 1)/2
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