Решите уравнение ㏒2/3 (2x+1) = - 1/3

Алгебра
Решите уравнение ㏒2/3 (2x+1) = - 1/3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
㏒₂/₃ (2x+1) = - 1/3  ㏒₂/₃ (2x+1) = (- 1/3)*㏒₂/₃ (2/3) ㏒₂/₃ (2x+1) = ㏒₂/₃ (2/3)⁻¹/³ 2x + 1 =  (2/3) ⁻¹/³ 2x = ∛(3/2) - 1 x = (∛(3/2) - 1)/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Когда три рыбака ловили рыбу,то вместо каждой десятой рыбы им попадался старый ба??мак.Сколько рыб нужно было вытащить рыбакам,чтобы обуться?
Ответить
Алгебра
Преобразуйте выражения в многочлен: а) (2х - 5) (2х + 5); б) (3-4х)^2 в)(х+4)^3 г)(х-6+у)^2 д) (3??-2) (9х^2+6х+4) Номер 2: Разложите...
Ответить
Алгебра
РАСКРОЙТЕ СКОБКИ: (k-y)^2= (2k-5)^2= (k^2-5y)^2=
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!!!!у меня леденец застрял в горле,что делать???
Ответить
Русский язык
Пунктуационный разбор предложения Остановился на поляне где раньше лисята играл??
Ответить