Когда три рыбака ловили рыбу,то вместо каждой десятой рыбы им попадался старый ба??мак.Сколько рыб нужно было вытащить рыбакам,чтобы обуться?

Математика

Когда три рыбака ловили рыбу,то вместо каждой десятой рыбы им попадался старый ба??мак.Сколько рыб нужно было вытащить рыбакам,чтобы обуться?

Автор: Гость