РАСКРОЙТЕ СКОБКИ: (k-y)^2= (2k-5)^2= (k^2-5y)^2=
Алгебра
РАСКРОЙТЕ СКОБКИ: (k-y)^2= (2k-5)^2= (k^2-5y)^2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K-y)^2=2k-2y (k+7)^2=2k+14 (2k-5)^2=4k-25 (4k+3y)^2=16k+9y (k2-5y)^2=4k-25y 2. (*+*)^2=36m^2+*+49n^2 (6m+7n)^2=36m^2+2*6m*7n+49n^2=36m^2+84mn+49n^2
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