Напишите пожалуйста решение на все задачи ( нужно найти углы треугольников), буду ??чень благодарна, я сама решила, но хочу сверится, правильно или нет

Геометрия

Напишите пожалуйста решение на все задачи ( нужно найти углы треугольников), буду ??чень благодарна, я сама решила, но хочу сверится, правильно или нет

Автор: Гость