Напишите пожалуйста решение на все задачи ( нужно найти углы треугольников), буду ??чень благодарна, я сама решила, но хочу сверится, правильно или нет
Геометрия
Напишите пожалуйста решение на все задачи ( нужно найти углы треугольников), буду ??чень благодарна, я сама решила, но хочу сверится, правильно или нет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21. Угол М = 180- (40+70) =70. МL- биссектриса, значит угол KML B угол LMN = 35 22. Угол P= +30+30=60 Угол M =25+25=50 Угол А=180- (60+50) = 70 23. SKM =180-105=75 MSK= 180- (70+75)=35 S=35+35=70 L=180-(70+70)=40 24. PKM=180-(90+60)=30 P=30+30=60 L= 180-(60+60) =60 25.A= 20+20=40 B=180-(40+90)= 50 26. T=30+30=60 P=180-( 60+80) =40 27. MRK=180-(90+80)= 10 R=60+10=70 T= 180-(70+80)= 30 28. BCD=180-60= 120 т.к. треугольник BCD равнобедренный, углы при основании равны. СBD=BDC=(180-120)/2=60/2=30
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